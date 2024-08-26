Kahramanmaraş'ta 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu devam ediyor. Bu yılın en ilgi çekici anlarından biri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç'in katılımıyla yaşandı.

Fuara katılan vatandaşlarla buluşan Dikeç, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Dikeç, bu başarının Türk sporunun gelişimi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dikeç’in katılımı, fuara ayrı bir coşku ve heyecan katarken, Kahramanmaraş halkı, bu özel anın bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadı.