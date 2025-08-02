Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir heyecan ve coşku eşliğinde kapılarını açtı. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen fuarın ilk günü, binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle şölene dönüştü. Fuara kavuşmanın sevincini yaşayan Kahramanmaraşlılar, gün boyu alışveriş yaptı, çocuklar için oluşturulan deneyim ve etkinlik alanlarını gezdi, lunaparkta doyasıya eğlendi. Ailelerin keyifli vakit geçirdiği fuar alanı, renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraşlıların dört gözle beklediği Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece alışveriş ve eğlenceyle sınırlı kalmıyor. Kültürel etkinlikler, sahne performansları, sergiler ve yöresel ürün stantlarıyla da ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor. Fuar, 31 Ağustos’a kadar her gün farklı etkinliklerle kapılarını açık tutacak.