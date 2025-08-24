Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 1 Ağustos Cuma günü coşkulu bir açılışla kapılarını açan fuar, 23. gününde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Hafta sonunu fırsat bilen binlerce vatandaş, aileleriyle birlikte fuar alanına akın etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik alanı, Kahramanmaraşlılara adeta bayram havası yaşattı. Ziyaretçi sayısının on binleri aştığı fuarda, özellikle akşam saatlerinde yoğunluk daha da arttı.

Fuarda sadece sanatsal gösteriler ve oyun grupları değil; geleneksel el sanatları, yerel lezzetler, kültürel tanıtım stantları ve alışveriş alanları da büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan çocuk oyun ve etkinlik alanları, hafta sonu en çok tercih edilen bölümlerden biri oldu. Eğlenceli atölyeler, gösteriler ve lunaparkta keyifli vakit geçiren çocuklar unutulmaz anılar biriktirirken, aileler de fuarın tadını çıkardı.

Ticaretin yanı sıra kültürel ve sosyal etkileşimin merkezi haline gelen fuar, her yaş grubuna hitap eden içerikleriyle Kahramanmaraşlıların buluşma noktası haline geldi. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk, fuarın şehir için ne denli önemli bir etkinlik olduğunu bir kez daha gösterdi.