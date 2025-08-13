Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. “Ailecek Fuardayız” temasıyla organize edilen fuarda, Türkiye’nin sevilen yazar ve sanatçılarından Mehmet Ercan’ın sunumuyla gerçekleştirilen “Aileler Yarışıyor” programı büyük ilgi gördü.

Kafum’da sahne alan programda, ailelerden oluşan çiftler Mehmet Ercan’ın hazırladığı sorulara cevap vererek hem bilgi seviyelerini hem de aralarındaki uyumu test etme şansı yakaladı. Dostane rekabetin yaşandığı yarışmada, sahnedeki samimi ve esprili diyaloglar izleyicilerden büyük alkış ve kahkahalar aldı. Yarışma boyunca izleyiciler de etkinliğe aktif katılım göstererek programa ayrı bir neşe kattı.

“2025 Aile Yılı”nın ruhunu yansıtan program, sadece yarışmacılar için değil, fuar alanındaki tüm katılımcılar için de keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmanın sonunda dereceye giren ailelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik sıcak bir aile ortamı yarattı.