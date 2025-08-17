Kahramanmaraş’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ağustos Fuarı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Geniş katılımla açılan fuar, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de dikkat çekti. Kitapseverler için özel alanların oluşturulduğu fuar, edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

Bu yıl fuarda yerini alan isimlerden biri de yazar Ömer Akpınar oldu. Her yaştan okuyucuya hitap eden kitaplarıyla dikkat çeken Akpınar, fuar alanındaki standında ziyaretçilerini ağırladı. İmza günü düzenleyen yazar, okurlarıyla birebir sohbet etme imkânı da buldu.

Fuar hakkında değerlendirmede bulunan Akpınar, organizasyondan memnun olduğunu belirterek Kitap okuru sayısı ne yazık ki hala beklenen seviyede değil. Ancak biz yazarlar olarak imzalı kitaplar, okur-yazar buluşmaları ve küçük hediyelerle bu ilgiyi artırmaya çalışıyoruz dedi.

Kültürel yönüyle öne çıkan Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek şehrin sosyal yaşamına canlılık katmaya devam ediyor.