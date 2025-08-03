Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, dolu dolu etkinlikleriyle şehre renk katmaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuarın bu seferki konuğu, Türk müziğinin sevilen gruplarından Sakiler oldu.

Binlerce müzikseverin katılımıyla düzenlenen konserde adeta müzik ve coşku seli yaşandı. Duygusal şarkı sözleri, kendilerine has yorumları ve enerjik sahne performanslarıyla izleyenleri mest eden Sakiler grubu, “Doyamadım”, “Saygı Duruşu”, “Aşığın Kaderi”, “Yalanı Bırak”, “Yüzsüz Yürek” ve “Dünyadan Uzak” gibi hafızalarda yer eden eserlerini seslendirdi.

Konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla geceye görsel bir şölen kattı, sevilen parçalara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzik dolu dakikalar, fuara katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Vatandaşlar, bu tür organizasyonların kente sosyal ve kültürel anlamda büyük değer kattığını belirterek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Geleneksel Ağustos Fuarı, önümüzdeki günlerde de sürpriz etkinlik ve konserlerle devam edecek.