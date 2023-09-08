6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'nde  down  sendromlular ve aileleri için konteynerlerden oluşturulan +1 Sokağı'nda Down Sendromu Derneği ve Dokmer Rehabilitasyonunun, Geleceğe +1 Akademi Gençlik Aklı Özsavunucu gençlerinin, düzenlemiş olduğu Geleneksel  Sokak Aktiviteleri kapsamında bir program yapıldı.
Hak temelli çalışmalar yürüten gençler özel gereksinimli bireylerin haklarını savunurak Özsavunucluk akımını Kahramanmaraş’ ta başlatmış oldular.

Onikişubat Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kursları’na başvurular başladı Onikişubat Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kursları’na başvurular başladı


 