6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkılmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'nde down sendromlular ve aileleri için konteynerlerden oluşturulan +1 Sokağı'nda Down Sendromu Derneği ve Dokmer Rehabilitasyonunun, Geleceğe +1 Akademi Gençlik Aklı Özsavunucu gençlerinin, düzenlemiş olduğu Geleneksel Sokak Aktiviteleri kapsamında bir program yapıldı.

Hak temelli çalışmalar yürüten gençler özel gereksinimli bireylerin haklarını savunurak Özsavunucluk akımını Kahramanmaraş’ ta başlatmış oldular.



