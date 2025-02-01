Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, genç girişimciler ile alanında başarılı isimler bir araya geldi.

KSÜ Teknopark Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Girişimde Sağlık Devrimi” adlı etkinlikte, yapay zeka destekli kan analizi yazılımı, kanser teşhisi ve bu alanda yapılan girişimler ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, genç girişimcilere yol göstermek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine değinerek, “Gençlerin önünü açmak ve onlara rehberlik etmek bizim en büyük görevimiz” dedi.

Etkinlik kapsamında Biyomedikal Mühendisi Öğr. Gör. Salih Yalçın ve Ar-Ge Tasarım Uzmanı Halil İ. Şahan, genç girişimcilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Yapay zeka destekli kan analizi yazılımı üzerine yapılan çalışmalar ve sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler hakkında önemli bilgiler veren konuşmacılar, girişimcilere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, genç girişimcilerin sorularının yanıtlanması ve networking fırsatlarıyla sona erdi.