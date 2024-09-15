Etkinlik boyunca girişimciler, gelişmiş iş ürünlerini ve projelerini tanıtarak, firmalarının vizyonunu geniş kitlelere ulaştırdı. Program, genç girişimciler arasında ticari tanıtımların geliştirilmesi ve iş birliği olanaklarını artırma konusunda büyük bir fırsat sundu.

Bu buluşma, iş dünyasındaki yeni kapıları aralarken, girişimcilerin güçlü ağlar kurmasına ve ortak projeler için iş birliklerinin gerçekleştirilmesine olanak tanıdı.

Program sonrasında Genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç aksu habere değerlendirmede bulundu.