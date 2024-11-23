Kahramanmaraş iş dünyasının önemli temsilcilerinden olan MÜSİAD çatısı altındaki Genç MÜSİAD, genç iş insanlarını deneyimli isimlerle buluşturarak bilgi ve deneyim aktarımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Tecrübe Aktarım Programı kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalarda, iş dünyasının önde gelen isimleri gençlere rehberlik ediyor.

Kahramanmaraş Genç MÜSİAD tarafından organize edilen “Yeni Nesil Liderlik Programı”, Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte gençler, hem fikirlerini paylaşma hem de şehrin geleceği ile ilgili önerilerini aktarma imkanı buldu.

Programda konuşma yapan Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, iş hayatında edindiği tecrübeleri paylaşarak karşılaşabilecekleri zorlukları anlatıp, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinliğe katılan gençler, fikir alışverişinin ve projelerini sunma fırsatının kendileri için motive edici olduğunu ifade etti.

Program, Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek liderlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir adım olarak değerlendirildi.