KOMEK yaz okulu kayıt ekranı binlerce öğrenci tarafından büyük bir heyecanla ziyaret edilmeye başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl yapılan Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları yoğun ilgi görüyor. Yaz okuluna 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrenciler başvurabiliyor. Peki, KOMEK yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, 6 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını önemsediklerini belirterek, Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına tüm 7-14 yaş aralığındaki öğrencileri davet etti.

KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuyla ilgili, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi birçok eğitim birimimizin yanında Genç KOMEK vasıtasıyla da onların eğitimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.