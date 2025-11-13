Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nizami Gencevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ilk konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Kısakürek, “Mali Tabloları Okumak ve Anlamak” başlıklı söyleşisinde, gençlere finansal okuryazarlığın iş dünyasındaki önemini anlattı. Kısakürek, mali tabloları yorumlayabilmenin sadece işletmeciler için değil, bireysel ekonomik kararlar açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, YBA’nın bir eğitimden çok daha fazlası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sadece bir eğitim programı başlatmıyoruz; şehrimizin gençleri için yeni bir yolculuğun, yeni bir vizyonun ilk adımını atıyoruz. Gençler, bu şehrin en değerli sermayesidir.”

YBA programı, ilerleyen haftalarda farklı alanlardan uzman isimlerin katılımıyla devam edecek. Programın hedefi, gençlerin hem kişisel hem profesyonel gelişimlerine katkı sağlayarak onları geleceğin liderleri haline getirmek.