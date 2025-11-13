Eğitim, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere ve merkez personeline; Yangın anında doğru tahliye yöntemleri, Temel yangın söndürme teknikleri, Deprem sırasında güvenli davranış modelleri, Afet anında panik yapmadan hareket etmenin önemi anlatıldı.

Uygulamalı eğitimde öğrenciler, yangın söndürme tüpü kullanmayı deneyimleyerek teorik bilgilerini pekiştirdi.

Merkez yönetimi, eğitime katkı sağlayan Kahramanmaraş İtfaiyesi’ne teşekkür ederek, “Çocuklarımızın bilinçlenmesi bizim için büyük bir kazanım. Afet bilinci erken yaşta kazandırılmalı,” açıklamasında bulundu.