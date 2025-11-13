Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, Ali’ye nefes olabilmek için bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Ali Yıldırım’ın teyzesi Elif Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

“Ben de SMA Tip 1 kas hastasıyım. Bugün burada Ali’nin sesini duyurmak için ailemiz ve gönüllülerimizle birlikte bir farkındalık etkinliği düzenledik. Bebeğimizin sesi ne kadar çok kişiye ulaşırsa kampanyamız da o kadar hızlı tamamlanacak. Ali’nin yaşaması ve nefesinin kesilmemesi için desteğe ihtiyacımız var,” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, SMA hastası Ali’nin tedavisi için sürdürülen kampanyaya destek çağrısında bulundu.