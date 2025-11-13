Olay, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki TIR’ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti, Dengesini yitiren dev TIR, yola savrularak yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, Hafif yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde uzun süre trafiğe kapalı kalırken, pamuk balyalarının yola dağılması sonucu temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin titiz çalışmasının ardından yol tekrar araç geçişine açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, devrilen TIR çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.