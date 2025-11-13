Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, suikast silahı olarak bilinen UZİ marka makineli tabanca ile birlikte çok sayıda mühimmat ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, bu kişilerden 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yapılan aramalarda; 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 17 adet av fişeği, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 7.62 mm çapında fişek, 2 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.