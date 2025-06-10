Budva’da Parasailing Faciası: Güvenlik Kemerini Açtı, Hayatını Kaybetti

Tijana Radonjić, tatil için gittiği Budva’da sosyal medya hesapları için heyecan verici içerikler üretmek isterken korkunç bir kaza yaşandı. Parasailing yaparken, iddialara göre daha fazla takipçi ve izlenme kazanmak amacıyla kameralar kayıt altındayken güvenlik kemerini çıkardı. Bu anlar trajediye dönüştü.

Sosyal Medyada #TijanaRadonjic Etiketiyle Milyonlarca İzlenme

Olay anına ait görüntüler TikTok ve diğer platformlarda hızla yayıldı. #TijanaRadonjic etiketi altında paylaşılan videolar milyonlarca izlenme aldı. Bu trajik olay, gençler arasında fenomen olma isteğinin tehlikelerini gündeme taşıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenomen Olma Uğruna Alınan Riskler Sosyal Medyayı Sarstı

Tijana’nın ölümü, sosyal medyada daha fazla takipçi kazanma hırsının ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğinin acı bir örneği oldu. Uzmanlar, gençleri bu tür tehlikeli davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.