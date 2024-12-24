Özel Beyza Koleji ortaokul öğrencisi Melis Mina Atıcı, bu geleneğin bir parçası olarak, 3 yıllık emeğinin karşılığı olan Macera’nın Sihri isimli kitabını çıkardı.

Kitabının yayımlanmasının ardından okulunda bir imza günü düzenleyen Melis Mina Atıcı, arkadaşları ve öğretmenleri için kitaplarını imzaladı.

Arkadaşları, genç yazarı desteklemek için imza gününe yoğun ilgi gösterirken, öğretmenleri de onun bu başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Atıcı, "Bu kitap benim hayal dünyamın bir yansıması. Okuyan herkese bir nebze olsun ilham verebilirsem çok mutlu olurum," diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Melis Mina Atıcı, yazmaya olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ve uzun bir sürecin ardından kitabını tamamlamanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ın edebiyat yolculuğuna genç yaşta adım atan Melis Mina Atıcı, hem yaşıtlarına hem de tüm edebiyatseverlere umut ve ilham veriyor.