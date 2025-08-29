Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, 23 – 28 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenen Goalball 2. Lig Yükselme Müsabakaları’nda büyük bir başarı elde ederek 1. Lig’e yükselme hakkı kazandı

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda takımın katıldığı turnuvada Kahramanmaraş temsilcisi, hem grup aşamasında hem de final etabında güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Mücadeleci ruhu ve takım disiplinini sahaya yansıtan Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı, turnuvanın son gününde oynanan kritik maçta Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü’nü mağlup ederek hedefine ulaştı

Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraş, kadınlar Goalball 1. Ligi’nde iki takımla temsil edilecek.

Daha önce ligde yer alan Onikişubat Görme Engelliler Spor Kulübü’nün ardından Büyükşehir Belediyespor’un da 1. Lig’e yükselmesi, şehir adına önemli bir gurur kaynağı oldu.

Başarılarıyla Kahramanmaraş’a gurur yaşatan Büyükşehir Belediyespor Kadın Goalball Takımı sporcuları ve teknik heyeti, hem ailelerinden hem de spor camiasından tebrik mesajları aldı.

Şehrin spordaki yükselen değerlerinden biri olan goalball branşında elde edilen bu başarı, genç sporculara da ilham kaynağı oldu