Özellikle sınav dönemlerinde artan kaygı ve yorgunlukla başa çıkmaya çalışan öğrenciler, bu tür bir dayanışma örneğiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik anlamlı projelerini artırarak sürdürürken üniversite öğrencilerinin sınav haftasında motivasyonlarını artırmak ve destek olmak amacıyla hayata geçirilen çorba ikramı, büyük takdir topladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi kampüslerinde kurulan stantlarda 2 hafta boyunca her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye sıcak çorba ve çeşitli ikramlar sunuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu hizmet, sınav stresini yoğun şekilde yaşayan öğrenciler için hem enerji kaynağı hem de moral deposu oldu. Özellikle sınav dönemlerinde artan kaygı ve yorgunlukla başa çıkmaya çalışan öğrenciler, bu tür bir dayanışma örneğiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çorba stantlarında dağıtılan sıcak ikramların yanı sıra görevlilerin güler yüzlü karşılaması, gençlere ayrıca bir destek hissi verdi. Gençlerden gelen teşekkür mesajları etkinliğin amacına ulaştığını gözler önüne serdi.