Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen seminerde; yaptığı programlar ve yayınlarla sınav dönemindeki öğrencilerin başvuru kaynağı haline gelen, nitelikli anlatımıyla birçok konunun kolayca anlaşılmasını sağlayan ‘Benim Hocam’ ekibinden Ramazan Yetgin, Bayram Meral, İlyas Güneş, Kadir Gümüş, Görkem Şahin ve Günay Göktaş, sınavlara hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte konuşmacılar, salonu tıklım tıklım dolduran öğrencilere; sınavlara hazırlık süreci, verimli çalışma yöntemleri, sınav stresini yönetme, belirlenen hedef doğrultusunda ilerleme ve çalışma metodu gibi konularda çok değerli bilgiler aktardı.