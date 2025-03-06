Gençlerin yerel yönetimde daha aktif rol almasını sağlamak ve onların fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunmak amacıyla oluşturulan meclis, yeni dönem üyelerini belirlemek için mülakat sürecine geçti.

18 - 30 yaş aralığındaki gençlerin başvuru yapabildiği Gençlik Meclisi’ne yoğun ilgi gösteriliyor.

Başvuruların alınmasının ardından adaylar, fikirlerini, projelerini ve neden bu mecliste yer almak istediklerini anlatmak üzere mülakatlara davet ediliyor.

Gerçekleştirilen mülakatlarda adayların liderlik özellikleri, ekip çalışmasına yatkınlığı, projeler üretme kabiliyeti ve gençlik çalışmalarına olan ilgisi değerlendiriliyor.

Mülakatlarda başarılı olan gençler, Gençlik Meclisi’nin yeni dönem çalışmalarında aktif görev üstlenecek. Şehrin gençleri için düzenlenecek projelerde söz sahibi olacak üyeler, Kahramanmaraş’ın gençlik politikalarına yön veren çalışmalar yürütecek. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinden kültürel ve sanatsal etkinliklere kadar birçok alanda faaliyet gösterecekler.

Henüz başvuru yapmamış olan gençler için süreç devam ediyor. Gençlik Meclisi’ne katılmak isteyen adaylar, 14 Mart Cuma gününe kadar https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/27/genclik-meclisi-on-basvuru-formu internet adresi üzerinden çevrimiçi ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, “Gençlik Meclisi’mizin yeni dönem üyelerinin belirlenmesi noktasında mülakatlarımıza başladık. Gençlik Meclisi olarak; Kahramanmaraşlı gençlerin sesini duyurabilmeleri, projelerini hayata geçirebilmeleri ve şehrin yönetimine katkıda bulunabilmelerini hedefliyoruz. Ayrıca gençlere demokrasi bilincini aşılamak istiyoruz. Gençlerin fikir ve önerilerine önem veren ve daima gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. 18 – 30 yaş arası tüm gençleri meclisimize davet ediyoruz” diye konuştu.