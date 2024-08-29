Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen afetten zarar gören gençlere yönelik proje hazırlayacak Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Kulüpleri için 70 milyon Liralık proje teklif çağrısına çıkıldığını duyurdu. Bakan Bak, proje desteğiyle depremden etkilenen illerde yaşamını sürdüren gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda katılımını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı’na 70 milyon TL proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Projenin bazı şartları ise şöyle:

Programın bütçesi 70 milyon TL’dir. Gençlik ve Spor Bakanlığına teklif edilen projelerin uygulama süresi en az 4, en fazla 10 ay olabilecek.

Programın öncelikli hedef kitlesi, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden doğrudan etkilenen illerde yaşayan 14-29 yaş aralığındaki gençlerden oluşmaktadır.

Program; örgün eğitimden ayrılan, herhangi bir engeli bulunan, tek ebeveyni olan, düşük gelirli hanelerde yaşayan, temel hizmetlere erişimde sorun yaşayan dezavantajlı gençleri öncelemektedir.

Program kapsamında 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak projeler kabul edilecek olup, başvurular Türkiye genelindeki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Spor Kulüplerine açık.