Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in projeleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Merkezi’nin yapım süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan proje, Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 370 Milyon TL’lik dev bir yatırımla hayata geçiriliyor.

Zemin düzenleme ve temel hazırlıklarının tamamlandığı inşaat sahasında temel çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla dikkat çeken bu modern tesis, yalnızca gençlerin değil, her yaştan Kahramanmaraşlının sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde.

Çok amaçlı spor alanları, sinema ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapabilecek teknolojik altyapıya sahip salonlar, yaratıcı eğitim atölyeleri ve kafeteryaların da olacağı Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, günün her saatinde aktif olacak, spor salonlarından eğitim atölyelerine, dinlenme alanlarından dijital kütüphaneye kadar çok yönlü bir yaşam deneyimi sunacak.

Özellikle gençler için planlanan inovasyon ve girişimcilik köşeleri, şehrin geleceğine yön verecek fikirlerin doğmasına zemin hazırlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Türkiye’ye örnek olacak Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi’mizde çalışmalarımız başladı. 370 Milyon TL’lik bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımla gençlerimiz için Türkiye’nin en nitelikli kompleksini şehrimize kazandırmış oluyoruz. İçerisinde eğitim sınıfları, atölyeler, spor alanları, kütüphane, kafeterya ve çok amaçlı salonlar yer alacak. Gençlik ve Spor Merkezi’miz eğitimden spora ve kültür sanat faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Şehrimizin gençlerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.