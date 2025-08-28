Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve zarar gören iş yerlerinin yerine inşa edilen Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki çalışmaların sonuna yaklaşıldı.
Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yapımı süren 117 dükkandan tamamlanan 45'i, ağustos ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen projede toplam 23 blok yer alıyor.
İş yerlerinde yürütülen inşa faaliyetleriyle esnafın yeniden ayağa kalkması ve Kahramanmaraş'ın ekonomik hayatına ivme kazandırılması amaçlanıyor.