Yüzyıllardır sürdürülen zanaatkârlık geleneği, modern sinema dünyasında da kendine yer buldu. Özellikle tarihî ve epik filmlerde tercih edilen Kahramanmaraş yemenileri, dünya çapında izleyici kitlesine ulaşan büyük yapımların ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Kahramanmaraş’ın yemenileri, Hollywood’un ünlü yapımlarına tescilli ürünler olarak ihraç ediliyor. Aralarında Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve Truva gibi gişe rekorları kıran filmlerin de bulunduğu birçok projede bu el yapımı çarıklar kullanıldı. Bu özel ayakkabıların tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri, hem tarihsel dönemi yansıtabilmeleri hem de ustaların el işçiliğinin sağladığı eşsiz estetik ve konfor oldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu