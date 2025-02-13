Son Avrupa ve Paralimpik Şampiyonu olan Kadın Goalball Milli Takımı’nın başarılı sporcularından Fatma Gül Güler’e, antrenman esnasında doğum günü sürprizi yapıldı.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz tarafından gerçekleştirilen sürpriz kutlamada, Güler’e özel bir pasta takdim edildi.

Takım arkadaşları ve antrenörlerinin de katıldığı kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Fatma Gül Güler, yapılan bu jest karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Böylesine güzel bir sürprizle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Takım arkadaşlarıma ve Başkonuş Yaylası ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “Milli takımımızın başarılı sporcularından biri olan Fatma Gül Güler’i doğum gününde yalnız bırakmak istemedik. Onun ve takım arkadaşlarının başarıları bizler için gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Goalball sporuna gönül veren sporcuların antrenmanlarını sürdüğü Kahramanmaraş’ta, bu anlamlı kutlama takımın motivasyonunu artırırken, Güler için unutulmaz bir anı oldu.