Kahramanmaraş'ta Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı’nın 2025 yılı yurtiçi faaliyet takvimi kapsamında, 29 Haziran-2 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Goalball Erkekler 2. Lig 1. Devre müsabakaları sona erdi.

Başkonuş Yaylası sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada, Kahramanmaraş Goalball takımı yaptığı 7 maçta da galip gelerek namağlup liderliğini korudu.

Takım, 7 maçın dördünü teknik skorla kazandı ve Kocatepe İstanbul karşılaşmasını 11-1 skoruyla tamamlayarak büyük bir başarı elde etti.

Takım, toplamda 108 gol atarken, savunmasında da 54 gol gördü.

En skorer oyunculardan Kadir Kara ve Mustafa Kara, gol kralı sıralamasında ilk üçte yer aldı.

Kadir Kara, 49 golle ilk sırada bulunurken, Mustafa Kara 48 golle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 47 golle Ümit Sayacılar yer aldı.

Turnuvanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Çakmak, takımın başarısını kutlayarak şunları söyledi: "Oynadığımız 7 karşılaşmayı da kazanarak, ilk devreyi namağlup lider tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve destekçilere teşekkür ediyorum. Azim ve inançla neleri başarabileceğimizi gösterdik. İkinci devrede de aynı kararlılıkla mücadele ederek hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz."

Başkan Çakmak ayrıca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ulaşım desteği ve Başkonuş Yaylası Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’a sponsorlukları için teşekkür etti.

Takımın antrenörü Barış Keskin, başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "7’de 7 yaparak lider tamamladığımız bu turnuva, uzun ve disiplinli çalışmamızın sonucu. Sporcularımız sahada özveriyle oynadı ve büyük bir potansiyel sergiledi. Taktiksel disiplin ve fiziksel dayanıklılığı geliştirdiğimiz antrenmanlarımızın meyvesini aldık. İkinci devrede de aynı azim ve odaklanmayla hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmayı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Keskin ayrıca, başarıda emeği geçen tüm sporcuları, kulüp yönetimini, Paralimpik Şampiyon Takımın Antrenörü Gültekin Karasu’yu ve taraftarları teşekkür etti.

Kulübün fizyoterapisti Caner Balıkcı ise, takımın namağlup liderlikle tamamlamasında fiziksel hazırlık ve sağlık takibinin büyük rolü olduğunu belirtti.

Balıkcı, "Yoğun çalışmalarımızın karşılığı olarak sahada en iyi performansı gösteriyoruz. Bu başarı, disiplin ve azimle nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğidir" dedi.