Temsili devir teslim töreninde minik Tolgahan, İl Emniyet Müdürlüğü koltuğuna oturarak kendisine sunulan bu fırsattan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Tolgahan, hayalindeki projeleri ve emniyet teşkilatına dair düşüncelerini paylaşarak, günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise, “23 Nisan, çocuklarımızın hayallerine dokunmak ve onların geleceklerini şekillendirmelerine destek olmak adına çok kıymetli bir gün. Minik Tolgahan’a ve tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum” dedi.

Etkinlik, çocukların bayram coşkusunu artırırken, unutulmaz anılara sahne oldu.