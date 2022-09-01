Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Selin Ciğerci'nin kendisinden 12 yaş küçük olan Gökhan Çıra ile evliliği, sürekli olarak çatırdamalarıyla konuşuldu.

Bir ayrıl bir barış ilişkilerine 9 Eylül'de son veren ikili, 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden barıştıklarını duyurmuştu.

Ayrılık sebebi olarak ise Gökhan Çıra'nın bir TikTok fenomeni ile mesajlaşmasının ortaya çıkması işaret edilmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününe yalnız katılan Selin Ciğerci, burada aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

"Hayatımda kimse yok"

Ciğerci açıklamasında, "Göstermek istemiyorum artık. Takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun." şeklinde konuşmuştu.

Selin Ciğerci aşk hayatında kimsenin olmadığını iddia ederken, bomba etkisi yaratacak bir haber ortaya atıldı.

İtalyan sevgili yaptı

İddiaya göre Ciğerci, gönlünü yakışıklı bir İtalyan'a kaptırdı.

Selin Ciğerci ve İtalyan sevgilisinin ilişkisinin henüz yeni olduğu vurgulanırken, ikilinin sosyal medya hesabından da birbirini takibe aldığı belirtildi.