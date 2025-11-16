Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde bulunan tüneller bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, üç aracın karıştığı kazada araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlarda bulunan ve yaralandığı tespit edilen 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Kaza nedeniyle tünel ve çevresinde trafik akışı bir süre aksarken, jandarma ekipleri yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlamaya çalıştı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.