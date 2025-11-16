Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, kış mevsimine sert bir giriş yaparken, Büyükyapalak Mahallesi’nde kaydedilen bir görüntü annelik fedakarlığının sınır tanımadığını gösterdi. Bölgede hayvanlarını otlatan sürü sahipleri, karla kaplı arazide dondurucu soğuğa meydan okuyan bir yaşam mücadelesine şahit oldu.

Sürü sahibi, karlı zeminde yeni doğum yapmış bir koyunun yanına yaklaştığında, anne koyunun yavrusunu soğuktan korumak için gösterdiği çaba karşısında hayran kaldı. Anne koyun, kar yağışı ve dondurucu hava koşullarına aldırmadan, minik kuzusunun üzerine kapanarak ve sürekli onu yalayarak hayatta tutmaya çalışıyordu.

Olayın en dikkat çeken detayı ise, sadece anne koyunun değil, sürü köpeğinin de bu küçük aileden bir an olsun ayrılmaması oldu. Köpek, anne ve kuzunun etrafında adeta bir koruma kalkanı oluşturarak dayanışmanın en saf örneğini sergiledi.

Sürü sahipleri, bu şefkat dolu manzarayı gördükten sonra hemen müdahale ederek anne ve yavrusunu güvenli ve sıcak bir alana taşıdı.

Elbistan’da yaşanan bu olay, en zorlu doğal şartlarda bile hayvanlar arasındaki güçlü yaşama tutunma ve koruma içgüdüsünün ne kadar güçlü ve dokunaklı olabildiğini bir kez daha kanıtladı.