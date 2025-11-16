Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Elbistan Devlet Hastanesi acil girişinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Karaelbistan Mahallesi’ndeki hastane önünde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini ve çevredeki diğer araçlara sıçramasını engelledi.

Yangın kontrol altına alınırken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olay nedeniyle hastane acil servisi önünde kısa süreli yoğunluk yaşandı.