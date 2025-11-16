Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Açık Sahne Sanat Akademisi işbirliğiyle yürütülen “Bir Başka Orkestra” projesinde 36 özel gereksinimli birey müzik eğitimi alıyor.

Katılımcılar belediye araçlarıyla evlerinden alınarak çalışmalara getiriliyor ve tekrar evlerine ulaştırılıyor. Bir yılı geride bırakan projede özel bireyler koro halinde enstrüman çalıp türküler seslendiriyor.

Yetkililer, projenin özel bireylerin sanatsal gelişimine ve sosyal hayata katılımına katkı sağladığını belirtiyor. Görme engelli katılımcı Abdurrahman Tepeli ise müziğin hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve orkestrayla birlikte kendini geliştirdiğini söylüyor.