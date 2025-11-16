Kahramanmaraş’ın gözde turizm merkezlerinden biri olan yayla, tatil boyunca yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak büyük ilgi gördü.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Başkonuş Yaylası, temiz havası, eşsiz doğa manzaraları ve sunduğu konaklama imkanlarıyla tatilcilerin ilk tercihlerinden biri oldu. Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesine sahip yayla oteli olarak öne çıkan tesis, toplam 40 villalık konaklama alanıyla ziyaretçilere hem konforlu hem de doğayla iç içe bir tatil deneyimi sundu.

Yayla içinde yer alan market, restoran ve sosyal alanlar da tatilcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap vererek keyifli bir tatil ortamı sağladı.

Başkonuş Yaylası Genel Müdürü Mustafa İşbilir, yarıyıl tatilindeki yoğun talepten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Başkonuş Yaylası olarak tüm misafirlerimizi özenle ağırladık. Yoğun bir dönem geçirdik, ancak ekiplerimizle birlikte her bir misafirimizin huzurlu, güvenli ve keyifli bir tatil yapması için büyük çaba gösterdik. Başkonuş Yaylası’nı tercih eden herkese teşekkür ediyoruz.”

Doğal güzellikleri ve sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Başkonuş Yaylası, yarıyıl tatilinde şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için yine en gözde adreslerden biri oldu.