Artan banka dolandırıcılıklarının ardından IBAN transferleri ve çevrim içi ödemelerde yeni güvenlik adımları devreye giriyor.

Yeni düzenlemeye göre banka hesaplarında biyometrik ödeme sistemleri yürürlüğe girecek.

Meclis'e sunulan ve aralık ayı itibarıyla yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında mobil bankacılığa biyometrik doğrulama eklenerek para transferlerinde ses, parmak izi, yüz ve göz taramasıyla onay süreci zorunlu hale gelecek.

Bu yolla ödeme hizmetlerinde güvenlik artırılacak, suç ve suçlulukla daha etkin mücadele sağlanacak.