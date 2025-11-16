Gazze Belediyesi, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren soykırım savaşı sırasında binaları ve sivil altyapısı büyük ölçüde tahrip edilen Gazze kentinin yeniden inşası çağrısında bulunmak için sembolik bir kampanya başlattı.

Gazze Belediyesi tarafından organize edilen ve “Yeniden İnşa Edeceğiz” sloganı taşıyan kampanya, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Ticaret Odası ve çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan çok sayıda girişimcinin katılımıyla başlatıldı.

Gazze şehrinin merkezindeki Seraya kavşağından başlayan kampanya kapsamında ana caddelerde temizlik çalışmaları yürütülerek moloz ile atıklar temizlendi, ayrıca İsrail'in büyük yıkımlara yol açtığı bölgelere canlılık getirmek için sokaklara ağaçlar dikildi.