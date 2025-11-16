Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Zey köyünde Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde depremzede Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretinde Kizir ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan’a genç bir kız da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portrelerini çizdiği kara kalem resimleri hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ailenin yaşlı fertleriyle de yakından ilgilendi.

Erdoğan, Kizir ailesini ziyaretinin ardından evin önünde bekleyen vatandaşlarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.