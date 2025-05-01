Başkentte eğitim hayatına devam eden öğrenciler, kamu kurumlarında görev yapan bürokratlar ve iş dünyasından hemşehrilerin bir araya geldiği programa, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce de katıldı.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in de iştirak ettiği buluşmaya çok sayıda bürokrat da eşlik etti.

Samimi bir atmosferde geçen program, Dernek Başkanı Atilla Mutlu Alkış, açılış konuşması ile başladı.

Dernek faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme ise Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Ateşoğulları tarafından yapıldı.

Program kapsamında derneğe verdikleri katkılardan dolayı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Yusuf Dikeç ile hayırsever iş insanı Ali Rıza Öner’e plaket takdim edildi. Ayrıca, gönüllü olarak burs desteği sağlayan hayırseverlere de teşekkür belgeleri sunuldu.

Programın sonunda katılımcılarla toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.