Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, 2019 yılında Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye sınırında şehit düşen Uzman Çavuş Hacı Bebek’in şehadetinin yıl dönümünde, şehidin ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında şehidin anne ve babasının ellerini öpen Başkan Cüce, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, şehit Hacı Bebek’in annesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Başkan Cüce, ailenin acısını paylaşarak, onlara her zaman destek olmaya ve moral vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek’in ailesi de Başkan Cüce teşekkür etti.