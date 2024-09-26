Ziyarette, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyt, Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ve Aksu Haber Müdürü Kurtuluş Şükür, Başkan Cüce'yi ağırladı.

Ziyarette Başkan Cüce, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyt'e anlamlı bir hediye olan Cumhuriyeti biz böyle kazandık tablosunu takdim etti.

Başkan Cüce, Aksu TV'ye yaptığı ziyarette, kanalın Kahramanmaraş’ta bizlere görmediklerimizi gösterdiği için çok önemli olduğunu belirterek Aksu Tv ekibine teşekkür etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu