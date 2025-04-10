Bu kapsamda, ilçe otogarı, Celel Erzurum parkı,(Eski Devlet Hastanesi Bahçesi) ve Göksun Belediyesi Kültür Merkezi bahçesi olmak üzere üç ayrı noktaya elektrikli araç şarj istasyonları kurulması için; güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araç şarj istasyonlarının öncü firmalarından Nötron Enerji ile yapım sözleşmesi imzalandı.

7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde planlanan şarj istasyonları, kullanıcı dostu arayüzleri ve erişilebilir konumlarıyla dikkat çekiyor. Göksun halkının yanı sıra, şehirlerarası güzergâh üzerinde bulunan ilçeden geçen farklı illerden gelen elektrikli araç sahipleri de bu hizmetten faydalanabilecek.

Yaklaşık 30-40 dakika süren şarj işlemi sırasında ziyaretçilerin ilçeyi tanıyarak yerel esnafı gezmeleri ve alışveriş yapmaları sayesinde yerel ekonomiye katkı sağlanması da hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, elektrikli araç kullanımının her geçen gün yaygınlaştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Göksun olarak çağın gerekliliklerine uygun adımlar atmayı sürdürüyoruz.

Artan çevresel farkındalık ve sürdürülebilir ulaşım anlayışı doğrultusunda ilçemize kazandırdığımız elektrikli araç şarj istasyonları yalnızca bir ulaşım hizmeti değil, aynı zamanda bir vizyonun parçasıdır. İlçemiz, şehirlerarası yol güzergâhında önemli bir kavşak noktası. Bu nedenle bu yatırımlar sadece

Göksun halkı için değil, farklı şehirlerden geçen misafirlerimiz için de büyük bir kolaylık sağlayacak.

Araçlarını şarj eden ziyaretçiler, ilçemizi gezme, yerel ürünlerimizi tanıma ve alışveriş yapma fırsatı bulacaktır.

Bu da hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak hem de esnafımıza ekonomik anlamda destek olacaktır.

Talep artışı doğrultusunda farklı noktalara yeni istasyonlar da kurmayı planlıyoruz.”dedi