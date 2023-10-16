780 bin metrekarelik muhteşem bir yaşam alanında ziyaretçilerini ağırlayan Expo alanında Kahramanmaraş merkez ve ilçe belediyeleri de yerlerini aldı.

Belediyelere tahsis edilen alanlarda vatandaşları karşılayan Göksun Belediyesinin Meyvenin Âlâsı, Göksun'un Elması Standında “canın çektiyse al” mottosu ile vatandaşlara elma ikramında bulunuldu.

Ayrıca, standın elma şeklinde tasarımı da Expo ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Stant ta Aksu Habere açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Çoşkun Aydın,

Bizler Göksun’umuz için markalaştırmaya çalıştığımız en önemli bahçe meyvemiz olan Göksun elmasıyla buraya katılmayı düşündük. Böylece yapmış olduğumuz konsept vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İfadelerini kullandı.

