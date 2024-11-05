Göreve geldiği günden bu yana seçim vaatlerini bir bir hayata geçiren Başkan Cüce, Büyükkızılcık Mahalle Meydanı'nı sıcak asfaltla buluşturarak verdiği sözü tuttu.

Özellikle kış aylarında zorluk yaşanan bu bölgedeki asfalt kaplama çalışması, mahalle sakinlerinin kış öncesinde güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı kazanmasını sağladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle halkı, Başkan Cüce ve ekiplerine memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlar, kış şartlarının sert geçtiği Göksun’da bu çalışmanın günlük hayatlarını kolaylaştıracağına dikkat çektiler.

Başkan Selim Cüce ise, seçim vaatlerini yerine getirmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, ilçedeki tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla projelerin devam edeceğini vurguladı.

Başkan Cüce, "Göksun halkına layık hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Büyükkızılcık Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışması, hem bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermesi hem de mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlaması açısından büyük takdir toplarken, Göksun’un dört bir yanında benzer projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların süreceği bildirildi.