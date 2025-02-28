Zabıta ekipleri, denetim sırasında marketlerdeki ürünlerin son kullanım tarihlerini, saklama koşullarını, hijyen standartlarını ve fiyat etiketlerini titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir etti ve yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımız yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bilgisi geldi. Hemşerilerimizin sağlığı açısından herhangi bir sorun olmadığını bildirmek isterim. Esnaflarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dilerim." Dedi

Başkan Cüce, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşları herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında belediye zabıta müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyardı.