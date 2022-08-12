Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, aşure ikramının ardından yaptığı açıklamada, Muharrem ayının Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimi olduğu söyledi.

Vatandaşların birlik ve beraberliğine vesile olacağına inandıkları etkinlikleri geleneksel olarak düzenlediklerini ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Halkımıza hem Muharrem ayının önemini ve bu aydaki olan hadiselerle ilgili dikkatlerini çekme adına, hem de güzellik olsun, birlik olsun, beraberlik olsun, insanların bir araya gelmesine vesile olsun ve birliğimize katkı sağlasın diye bu programları geleneksel olarak yapıyoruz. Geleneksel programlarımız, hem inanışımızın gereği birbirimizle olan münasebetlerimizi düzenlemede, birbirimize yardımcı olmada ve hoşgörülü davranışlarda bulunma yönünde bize katkı sağlıyor. Rabbimden bizlere güzellikler ihsan etmesini temenni ediyorum.”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramı programına, Kamu Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.