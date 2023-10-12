Göksun-Afşin arasındaki 53 kilometrelik hattın döşenmesi için 25 gün önce başlayan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

ARMADAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 53 kilometrelik hattın 35 kilometresinde boru serimi yapılırken, 17 kilometre boru kaynağı yapıldı. Kaynağı ve testi tamamlanan 10 kilometrelik alanda ise boru kapama işi yapıldı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, Göksun Şube Müdürü Mustafa Akçul, Proje Müdürü Eshabil Tatlı, Göksun-Afşin-Elbistan Altyapı Sorumlusu Metin İslamoğlu ve diğer ilgililer ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Burada aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, boru hattının tamamlanması ile ilçe merkezinin tamamının doğalgaza kavuşacağını söyledi.