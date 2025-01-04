Etkinlikte, Göksun’dan Adatepe Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi de yer aldı.

Kooperatif, ilçenin yöresel ürünlerini tanıtarak büyük ilgi topladı.

Stantta, özellikle Göksun Elması, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kooperatif Başkanı Senem Kibar Gül, deprem bölgesinde özellikle kadınların ürettiği ürünlerin ticari amaç dışında, kadınları morallendiren ve motive eden önemli bir etki yarattığını vurguladı.

Ayrıca, Göksun Elması’nın tanıtımına destek veren Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’ye teşekkürlerini iletti.

Standı ziyaret edenler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ve çok sayıda bürokratlar vardı.

İstanbul'daki Göksun'lular, etkinlikte bir araya gelerek hem yöresel ürünleri keşfetti hem de hasret giderdi.