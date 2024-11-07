İtfaiye, JAK, UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, kazaya anında müdahale ve güvenli tahliye konularında ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçladı. Gerçeğini aratmayan senaryoda, tatbikata katılan ekipler, kazazedelerin güvenli bir şekilde araçtan çıkarılması, ilk müdahalelerin yapılması ve olası yangın riskine karşı önlem alınması gibi hayati aşamaları başarıyla tamamladı. Tatbikat sırasında senaryoya uygun olarak bir aracın tünel içinde sıkışmasıyla başlayan olay, itfaiye ekiplerinin olay yerine hızla intikal etmesiyle devam etti. İtfaiyenin kesici ve ayırıcı ekipmanlarını kullanarak yaralılara ulaşması ve kurtarma işlemleri sırasında UMKE ve AFAD ekipleri de yaralılara ilk yardımı sağlamak için hazır bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ise bölgedeki güvenlik önlemlerini alarak tahliye işlemlerine destek oldu. Tatbikat kapsamında, kazalı araçtaki kişilere ulaşım ve çıkarılma süreçleri, güvenli tahliye, olay yerinde ilk yardım sağlanması gibi senaryoların hepsi titizlikle yerine getirildi. Göksun Tünelleri’nde bu kapsamda yapılan tatbikat, bölgedeki kurtarma birimlerinin ekip çalışması ve koordinasyon kapasitesini artırarak olası kaza durumlarına hazırlıklı olmalarına katkı sağlamayı hedefledi. Ekipler arasındaki iş birliğini güçlendiren ve operasyonel becerilerini pekiştiren bu tatbikat, kazalara hızlı müdahale edebilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlarken, tatbikat sonrasında yapılan değerlendirme toplantısında süreçlerin başarıyla tamamlandığı ve ekiplerin olaylara karşı donanımlı olduğu vurgulandı. Bu tür hazırlıkların önemine değinen yetkililer, afet ve kaza durumlarında vatandaşların güvenliği için bu tatbikatların devam edeceğini belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu