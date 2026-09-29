Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde sürdürdüğü altyapı ile ulaşım hamlelerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in kırsal kalkınma ve konforlu ulaşım vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Göksun ilçesinin Yeniyapan Mahallesi’nde önemli bir yol projesi hayata geçiriliyor.

Göksun - Elbistan Alternatif Hattı Modernleşiyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen mesai çerçevesinde, Yeniyapan Mahallesi’ni çevre mezralara bağlayan ve aynı zamanda Göksun ile Elbistan ilçeleri arasında alternatif bir geçiş noktası oluşturan grup yolu sil baştan yenileniyor.

4,5 Kilometrelik Güzergâha Çift Kat Sathi Asfalt

Toplam 4,5 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki grup yolunda ilk kat sathi asfalt serim işlemleri hızla sürdürülüyor. 9 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanacak proje sayesinde hem yol güvenliği üst seviyeye çıkarılacak hem de bölge sakinlerinin kış aylarında yaşadığı olumsuz ulaşım şartları tamamen ortadan kaldırılacak.